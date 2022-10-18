Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на заседании 18 октября приняли закон о ратификации соглашения между правительствами Узбекистана и Турции о передаче осуждённых . В порядке исключения документ был принят сразу в трёх чтениях.

С докладом по законопроекту выступил заместитель генерального прокурора Эркин Юлдашев. По его словам, соглашение было подписано в ходе визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Узбекистан в марте.

Соглашение было разработано согласно плану мероприятий по укреплению безопасности, военного и военно-технического сотрудничества между Узбекистаном и Турцией, утвержденного секретарём Совета безопасности при президенте Узбекистана 18 мая.

Замгенпрокурора сообщил, что принятие закона создаст условия для того, чтобы иностранные граждане, совершившие преступление и лишённые свободы, могли отбывать наказание в своей стране, а также повысит эффективность работ по их перевоспитанию и социальной реабилитации.

В законе отмечается, что иностранные граждане могут быть переведены в свою страну для исполнения вынесенного приговора или оставшейся части неотбытого срока. Принимающая сторона должна обеспечить отбытие наказания в полном объёме, не ухудшая положение осуждённого.

Назначенное осуждённому наказание отбывается на основании приговора суда государства вынесения приговора. Суд государства исполнения приговора, исходя из вынесенного приговора, принимает решение о его исполнении.

Все расходы (кроме тех, которые возникли исключительно на территории государства вынесения приговора), связанные с передачей осуждённого, несёт государство исполнения приговора.

Эркин Юлдашев заявил, что отбывание осуждённым наказания в своей стране позволит ему регулярно видеться с родственниками, что ускорит адаптацию в жизнь общества.

Депутат партии УзЛиДеП Дониёр Ганиев задал вопрос касательно источников финансирования расходов, предусмотренных в соглашении. По его словам, в пояснительной записке к законопроекту указано, что реализация соглашения не потребует средств из госбюджета, хотя для перевода узбекистанцев, находящихся за границей, в Узбекистан для отбытия наказания нужны деньги.

Эркин Юлдашев не дал конкретного ответа. За него ответил спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов.

«Я бы на вашем месте сказал по-другому. Сейчас речь идёт о Турции. Со многими странами у нас есть такие соглашения [о передаче осуждённых]. На самом деле на это уже выделены из бюджета деньги. Министерству внутренних дел или [другому ведомству]. Это уже есть. Поэтому дополнительные средства здесь [не предусмотрены]. Спасибо», — сказал спикер.

В ходе голосования принятие закона одобрили 127 депутатов из 131. Документ теперь рассмотрит Сенат, после чего его должен подписать президент.