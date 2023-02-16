Движение по автодороге «Ташкент-Ош» через перевал Камчик восстановлено в 21:00 в четверг, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана. Оно было закрыто 15 февраля в 22:40 часов из-за опасности схода снежных лавин.

После закрытия перевала из-за обильного снегопада на нескольких участках маршрута наблюдался самопроизвольный сход снежных масс. Благодаря решению республиканского межведомственного штаба о закрытии перевала в результате схода лавин никто не пострадал, говорится в сообщении.





Всё это время при координации МЧС профильными структурами велась работа по устранению опасности повторного схода лавин. Водителям и пассажирам, которые после закрытия перевала оказались на промежуточной территории, было оказано содействие в транспортировке их автомобилей в безопасное место. В нескольких локациях перевала работали пункты обогрева. Кроме того, было организовано несколько двусторонних железнодорожных рейсов для людей, ждавших перевозки по обе стороны перевала.





Была также проделана работа по принудительному спуску лавин. При помощи сил и средств Минобороны и координации МЧС были обезопасены пять заснеженных горных склонов.





В процессе ликвидации опасности схода лавин под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Абдуллы Кулдашева участвовали представители МВД, Нацгвардии, Минобороны, Узгидромета, компаний «Узбекистон темир йуллари», «Камчикавтойул» и других структур.