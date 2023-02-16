С 22:40 среды часть автодороги А-373 «Ташкент-Ош» через перевал Камчик была закрыта из-за угрозы схода снежных лавин. Вечером Узгидромет объявил лавинную опасность на отрезке 228−253 км автодороги с 1:30 16 февраля.

Фото: t.me/uzb_meteo.

Сотрудник Узгидромета Эркин Абдулахатов около 1:40 сообщил, что на 239-м километре дороги сошла лавина. Утром он сообщил, что лавина также сошла на 234-м километре.

Фото: Пресс-служба МЧС.

По данным пресс-службы МЧС Узбекистана, вечером на перевал Камчик прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Абдулла Кулдашев, который руководил процессом предупреждения угрозы схода лавин и ликвидации его последствий.

Фото: Пресс-служба МЧС.

Для перевозки людей из Ахангарана и Ангрена в Ферганскую долину был организован дополнительный железнодорожный рейс.

Фото: Пресс-служба МЧС.

Для желающих также созданы пункты обогрева.