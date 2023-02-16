Вопросы повышения эффективности и экологичности сельскохозяйственного сектора, а также его модернизации обсуждались 15 февраля в ходе онлайн-встречи министров стран Центральной Азии, сообщает Служба новостей ООН.

Шестое по счёту совещание было организовано Министерством сельского хозяйства Узбекистана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций (ФАО).

В последние три десятилетия рост продуктивности сельского хозяйства в странах региона оставался медленным, несмотря на изобилие и разнообразие земельных ресурсов, говорилось на совещании.

«При использовании устойчивого подхода рост продуктивности сельского хозяйства может привести к повышению продовольственной и пищевой безопасности в Центральной Азии», — отметил региональный представитель ФАО по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин.

Сельскохозяйственный сектор отвечает не только за производство продуктов питания, но и обеспечивает занятость значительной части населения стран региона.

«Устойчивое функционирование и развитие сельского хозяйства требует значительных финансовых вложений и инвестиций, как из внутренних, так и внешних источников», — заявил министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов.

«Без них невозможно внедрение дорогостоящих современных технологий и инновационных методов, способствующих росту производительности и экономии ресурсов. Кроме того, важно параллельно развивать социальную и экономическую инфраструктуру в сельской местности и вкладывать значительные ресурсы в рост человеческого потенциала и компетентность фермеров», — добавил он.

Достижение более высоких темпов роста сельского хозяйства требует от фермеров инвестиций в новые технологии, средства производства, сельскохозяйственное оборудование, а также современные методы разведения скота. Министры обсудили инновационные схемы финансирования для содействия развитию, которое способствует повышению биоразнообразия, плодородия почвы и эффективности водопользования.

Участники встречи также обменялись информацией о проверенных современных подходах к распределению государственных средств для достижения максимального эффекта при стимулировании роста сельского хозяйства. К их числу относятся инвестиции в инфраструктуру (дороги, ирригационные системы), содействие проведению сельскохозяйственных исследований и развитию образования, а также более эффективное управление природными ресурсами. Помимо этого, изменения в налоговых схемах, прямых и косвенных субсидиях, тарифах и импортных квотах также могут повлиять на развитие сельскохозяйственного сектора.

По данным Минсельхоза Узбекистана, вклад отрасли сельского хозяйства в ВВП в прошлом году составил 25%. В секторе занято около 3,6 миллиона человек. 49% населения страны проживает на селе. В настоящее время 70% продовольственной продукции Узбекистана производится личными подсобными хозяйствами.