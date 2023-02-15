С 15 февраля временно приостанавливается пропуск граждан, автобусов и легковых автомобилей через пограничные таможенные посты Сырдарьинского областного таможенного управления «Сырдарья» и Ташкентского областного таможенного управления «С. Нажимов», сообщила пресс-служба Таможенного комитета.

Это связано с реконструкцией пунктов пропуска «Атамекен» («Сырдарья») и «Казигурт» («С. Нажимов») на территории Казахстана. Возможность пересекать границу на этих пунктах на время реконструкции останется только у грузового транспорта с грузоподъёмностью более 3,5 тонны.

В качестве альтернативы гражданам предлагается передвигаться через пункты пропуска «Гишткуприк» и «Яллама», которые работают круглосуточно, а также пункты пропуска «Малик» и «Ок Олтин», которые работают в светлое время суток.