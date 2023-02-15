В Кашкадарьинской области был задержан мужчина при попытке продать 5000 фальшивых долларов за 25 млн сумов, сообщила Служба государственной безопасности Узбекистана.

Задержанным оказался ранее судимый С. Э., 1952 года рождения, который в ходе расследования сообщил, что приобрёл поддельные купюры у неоднократно судимого жителя Китабского района Ш. Э. (1964), который также был задержан.

Стало известно, что фальшивые купюры были ввезены из Казахстана.

Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Узбекистана.