В Наманганской области 13 февраля скончался 21-летний студент, поджёгший себя за три дня до этого. Детали происшествия «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, третьекурсник Наманганского инженерно-строительного института, уроженец Ферганской области, не смог сдать промежуточные экзамены по пяти предметам, ему была назначена пересдача.

В тот день староста группы позвонил отцу студента и сообщил, что молодой человек не сдал экзамены. Отец, в свою очередь, позвонил сыну и поругал его.

Впав в подавленное состояние, студент, взяв с собой бензин, отправился на поле в махалле Нурафшон в Янгикурганском районе. Там он облил себя топливом и поджёг.

Увидевшие горящего молодого человека граждане прибыли на помощь и отвезли его в больницу. Там установили, что он получил глубокие ожоги 50% тела.

Несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался.

13 февраля прокуратура Янгикурганского района возбудила уголовное дело по часть 1 статьи 103 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства или покушения на него путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения чести и достоинства личности лица — наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет). Ведётся следствие.