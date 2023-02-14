Задержаны шесть человек, подозреваемых в изготовлении и вводе в оборот 462,4 млн фальшивых сумов в Джизакской, Самаркандской и Бухарской областях, сообщила пресс-служба УВД Джизакской области.

Сперва в Пахтакорском районе Джизакской области 3 февраля сотрудники УВД задержали лиц, которые зачислили через платёжный терминал Paynet 4,3 млн поддельных сумов на пластиковую карту.

Затем в ходе следствия задержали и двух жителей Джизакской области, у которых изъяли 10 платёжных чеков, 39 банковских квитанций и одну пластиковую карту. По их показаниям в четырёх отделениях Paynet изъяли 4,5 млн фальшивых сумов.

Выяснилось, что один из задержанных спрятал ещё 18 млн поддельных сумов в недостроенном многоэтажном доме. В ходе следствия он признался, что купил у жителя Пайарыкского района Самаркандской области 28 млн поддельных сумов за 18 млн сумов.

Задержанный самаркандец в свою очередь заявил, что приобрёл фальшивые купюры номиналом 200 тысяч за 60 тысяч сумов у жителя Бухары каждая.

В дальнейшем были задержаны три жителя Бухары при попытке продать 100 млн фальшивых сумов за 30 млн сумов. У них были изъяты 336,4 млн фальшивых сумов, четыре компьютера, пять принтеров, три машины для резки бумаги и 35 флаконов бесцветного лака.

Фото



