Сенатор Бахтиёр Сайфуллаевич Сайфуллаев скончался в возрасте 72 лет, сообщило Министерство культуры и туризма Узбекистана.

Бахтиёр Сайфуллаев родился в 1951 году в Ташкенте. В 1972 году окончил Ташкентский государственный институт театрального искусства. В том же году начал работу актёром и режиссёром в Республиканском театре юного зрителя.

С января 2020 года был председателем сенатского Комитета по вопросам молодёжи, культуры и спорта.

До этого, с августа 2017 года, был министром культуры Узбекистана и одновременно ректором Государственной консерватории.

Ранее (с 2012 года) работал ректором Государственного института искусств и культуры имени Маннона Уйгура и первым заместителем министра по делам культуры и спорта (с 2005 года).