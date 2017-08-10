РУ O`Z ЎЗ
10 августа, четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Бахтиёр Сайфуллаев.

Фото: dsmi.uz

В Министерстве культуры сменилось руководство

Министерство культуры возглавил Бахтиёр Сайфуллаев, Озодбек Назарберок назначен первым замминистра.

Сегодня, 09:52   Политика  

Министром культуры Узбекистана назначен Бахтиёр Сайфуллаев, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве. На этом посту он сменил Махмуда Муратова, руководившего министерством с февраля.

Бахтиёр Сайфуллаев с 2012 года был ректором Государственного института искусств и культуры Узбекистана имени Маннона Уйгура. До этого — с 2005 года — был первым заместителем министра по делам культуры и спорта.

Напомним, согласно постановлению Президента Узбекистана от 8 августа министр культуры одновременно является ректором Государственной консерватории.

Первым заместителем министра вместо Минхожиддина Хожиматова стал певец Озодбек Назарбеков, до этого короткое время проработавший в должности руководителя телерадиоканала «Ёшлар».

Текст: «Газета.uz»      80
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Вчера, 22:10

«Чтобы рост был не только на бумаге». Новая система развития регионов

Вчера, 18:54

Отношения ж/д ведомств Узбекистана и Таджикистана — «теплые и доверительные»

Вчера, 15:51

В 15 вузах открываются заочные отделения для подготовки педагогов

Вчера, 12:56

Школьные ярмарки открываются 10 августа

Вчера, 12:43

Новым послом Швейцарии в Узбекистане стал Оливье Шав

Вчера, 12:38

Граждане Узбекистана пострадали в ДТП в Оренбургской области

Вчера, 12:19

Министром занятости и трудовых отношений назначен Актам Хаитов

Вчера, 12:02

Министр культуры одновременно стал ректором Госконсерватории

Популярное

Получить второе высшее образование заочно стало возможно в НУУз

Население Узбекистана превысило 32,3 млн человек

Проект решения об отмене выездного стикера готов — МИД

Азиз Абдухакимов стал главой Госкомтуризма