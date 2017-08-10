В Министерстве культуры сменилось руководство

Министром культуры Узбекистана назначен Бахтиёр Сайфуллаев, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве. На этом посту он сменил Махмуда Муратова, руководившего министерством с февраля.

Бахтиёр Сайфуллаев с 2012 года был ректором Государственного института искусств и культуры Узбекистана имени Маннона Уйгура. До этого — с 2005 года — был первым заместителем министра по делам культуры и спорта.

Напомним, согласно постановлению Президента Узбекистана от 8 августа министр культуры одновременно является ректором Государственной консерватории.

Первым заместителем министра вместо Минхожиддина Хожиматова стал певец Озодбек Назарбеков, до этого короткое время проработавший в должности руководителя телерадиоканала «Ёшлар».