Число жертв двух мощных землетрясений в Турции, произошедших 6 февраля, по данным на воскресенье достигло 29,6 тысячи человек, сообщает Anadolu со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) страны. Из пострадавших от землетрясений регионов эвакуировано почти 148 тысяч человек.

Согласно данным AFAD, после двух землетрясений с эпицентрами в районах Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше были зафиксированы более 2400 афтершоков.

По последним данным, в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка, погибло свыше 3500 человек.

На месте работают более 233 тысяч спасателей. Турецким коллегам помогают спасатели из многих стран, в том числе из Узбекистана.

Сообщается, что после землетрясения было найдено 574 ребёнка без родителей или опекунов, из них 503 идентифицированы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал двойное землетрясение прошлого понедельника в три раза более мощным, чем разрушительное Измитское землетрясение 1999 года, в результате которого погибли более 17 тысяч человек.