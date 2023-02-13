Число узбекистанцев, найденных погибшими в результате землетрясений в Турции, достигло четырёх, следует из сообщений генерального консульства Узбекистана в Стамбуле.

Сразу после землетрясений, произошедших 6 февраля, было сообщено о гибели гражданки Узбекистана, проживавшей в провинции Малатья.

11 февраля генконсульство сообщило об отправке на родину тел двух граждан — 40-летней Н. М., жившей в Кахраманмараше, и 56-летнего У. Х., обнаруженного в Хатае.

12 февраля из Стамбула в Ташкент было отправлено тело 42-летней уроженки Намангана М. Б., скончавшейся в Шанлыурфе.

Дипломатическая миссия также регулярно сообщает об отправке в Узбекистан граждан, проживающих в пострадавших от стихии регионах Турции. Помощь в приобретении билетов оказывают неравнодушные граждане и различные организации.