Гражданка Узбекистана погибли в провинции Малатья в результате землетрясения в Турции, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Кроме того, четверо узбекистанцев числятся пропавшими без вести. Проводятся поисково-спасательные работы по установлению их местонахождения.

В посольстве Узбекистана в Анкаре создан круглосуточный штаб для оказания помощи согражданам, пострадавшим от землетрясения, и рассмотрения их обращений: +90−538−035−85−34.

МИД также сообщил, что спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, направленные в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения, приступили к поисково-спасательным работам в селе Овакент Хатайской области, где проживают более 10 тысяч этнических узбеков.

Посольство Узбекистана в Анкаре и генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле принимают меры по перемещению граждан Узбекистана из районов стихийных бедствий в безопасные места и их возвращению на родину.

Как сообщалось ранее, члены сборной Узбекистана, принимавшей участие в международных соревнованиях по вольной борьбе среди молодёжи до 20 лет 3−6 февраля в Кахраманмараше, при поддержке турецкой стороны были вывезены в Анкару и временно размещены в образовательном учреждении. Сейчас прорабатывается вопрос их возвращения в Узбекистан.

Напомним, разрушительные подземные толчки магнитудой выше 7 несколько раз произошли в Турции 6 февраля. Число жертв на данный момент достигло 3381 человек, травмы получили более 20,4 тысячи жителей 10 провинций Турции.