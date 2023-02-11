Наука и гендерное равенство — неотъемлемая часть устойчивого развития. Участие женщин и девочек в научной деятельности повышает шансы человечества в достижение Целей устойчивого развития ООН. Согласно данным Национального доклада по науке, общая численность исследователей увеличилась в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 33%. Доля женщин среди исследователей выросла на 13%, но паритет ещё не достигнут. Численность докторов наук (DSc) и докторов философии (PhD) увеличилась на 24% и 52%, соответственно. Среди докторов философии доля женщин составляет около трети, докторов наук — немногим более четверти.

Для достижения гендерного баланса в науке ООН учредила 11 февраля Международным днём женщин и девочек в науке. В этом году отмечается восьмая годовщина этой даты. «Газета.uz» поговорила с заместителем министра высшего образования, науки и инноваций доктором биологических наук, профессором Шахло Турдикуловой о женщинах в науке Узбекистана.





Фото: Министерство высшего образования, науки и инноваций.

— Почему вы решили посвятить свою жизнь науке?

— Я выросла в семье учёных. Мой отец был математиком и проводил исследования в сфере кибернетики. Мама и бабушка окончили Ташкентский политехнический институт. Дедушка был видным учёным-востоковедом. Я всегда мечтала пойти по их стопам. Помню, как училась с папой решать логические задачки, моей настольной книгой была «Занимательная математика». Логика и по сей день помогает мне видеть проблемы под другим углом и принимать взвешенные решения.

Честно говоря, все детство я была уверена, что стану математиком или программистом, пока в 11-м классе не увлеклась идеей биороботов и не решила пойти учиться на биотехнолога. Тогда это была абсолютно новая область, а сейчас именно на стыке биотехнологий и IT делаются самые важные открытия нашего времени.

Так я поступила на биологический факультет Национального университета Узбекистана. В семье к моему выбору отнеслись с поддержкой. Я всем говорю, что меня воспитали сильные личности, которые смогли взрастить и поддержать во мне стремление и любовь к науке.

— Сталкивались вы в карьере с препятствиями, связанными с гендерными вопросами и социальными нормами?

— Нет, к счастью, не сталкивалась. В науке, а особенно в биологии, представлено много женщин. Возможно, если бы я связала свою жизнь с той же математикой, физикой или химией, то ответ звучал бы иначе. В научной карьере гендерная дискриминация не так сильна. Именно в науке представленность женщин относительно высокая, их, конечно, мало в отдельных направлениях, таких как IT, инженерия и других.

Я часто говорю, что женщины в науке как растительность в горах, чем выше, тем реже встречаются. Так и у нас на уровне простых исследователей женщин много, но, к сожалению, их совсем мало в руководстве научных институтов, всего 3 женщины-ректора и 5 женщин-академиков.

О гендерном равенстве в Узбекистане сегодня говорится на уровне государственной политики. И важно изменить отношение общества к девочкам в науке, сферах IT, STEM и т. д. Если мы не будем поддерживать наших женщин, делающих карьеру в этих сферах, не будет ролевых моделей, то, естественно, девочки, принимая решение о своей будущей специальности, могут не захотеть идти в науку.

— Кто и как может поддержать девочек в науке в Узбекистане? Какова в этом роль семьи и общества?

— Мне повезло, что я ни разу за свою жизнь не слышала фразу: «Ты же девочка, ты не сможешь». Думаю, каждый родитель должен понять, что уверенность и решимость достичь цель в первую очередь придаются в семье.

Я могу сказать, что наши девочки очень инициативные и любознательные. В школе они интересуются наукой, активно проявляют себя на занятиях, становятся победителями олимпиад и конкурсов. Но дома могут сталкиваться с непониманием и не находить поддержки близких. Вместо того, чтобы сказать: «Мы в тебя верим!», они могут сказать: «Эта не женская профессия» или «А как строить семью?» Хотя выбор между карьерой и семьёй делать необязательно. Женщина способна преуспеть во всём. Пока общество убеждено, что научная карьера для мужчин, мы лишаемся выдающихся учёных-женщин.

В силу социальных стереотипов сами женщины могут считать себя нерасположенными к естественным и техническим наукам. Эта мысль сидит в голове уже с юного возраста, с годами накладываются ограничения менталитета и семейных устоев.

Среди школьников девочек, преуспевающих в естественных науках, не меньше, чем мальчиков, а зачастую и больше. Но когда речь идёт о долгосрочных перспективах в жизни, многие не видят возможность строить семью и карьеру одновременно. Такое мнение о себе девушкам чаще всего навязывает общество.

— Какова роль государства в борьбе с этими стереотипами? Как поддерживается участие девочек в науке?

— Чтобы поддержать девочек при выборе специальности государство вводит в школах STEM-образование (система обучения, объединяющая науку, технологии, инженерию и математику), открывает учебные программы специально для девочек и проводит просветительские беседы и научные конференции.

Фото: Министерство высшего образования, науки и инноваций.

У нашего министерства открыто много программ технического развития. Одна из таких — международный образовательный конкурс Technovation Girls. Он проводится ежегодно. В рамках программы девочки учатся решать социально важные проблемы в своих сообществах с помощью технологий. Например, создают мобильное приложение, пишут бизнес-план проекта, снимают видео о проекте и презентуют его в финале конкурса. Программа нацелена на развитие навыков критического мышления, предпринимательства и программирования. Полученные знания помогают девушкам найти себя и занять достойное место на конкурентном рынке труда.

Также у нас запущен конкурс женских стартапов «Первый шаг навстречу бизнесу». Команды женщин презентуют свои стартап-идеи. Мы рассматриваем их актуальность, востребованность, социально-экономическую значимость и выбираем трёх победительниц в каждом регионе.

Ежегодно объявляем гранты для женщин-учёных, чтобы помочь им в реализации их проектов и поддержать их на пути к научным открытиям. В будущем хотим также создать образовательную программу для популяризации инженерии среди девочек.

Наша задача — обеспечить женщинам равный доступ и участие в науке, ведь они играют важную роль в исследованиях и разработках. Мы также стремимся организовать программы по вовлечению женщин и девочек в науку.

— Вы поддержали реализацию STEM-программы UniSat для повышения интереса девушек к космонавтике. Почему подобные программы важны?

— UniSat — это уникальная программа. Она доказала, что девочки могут быть успешными в любой сфере. В рамках программы участницы прошли четырёхмесячный онлайн-курс и серию лекций с ведущими международными экспертами в сфере космоса, инженеринга, программирования.

В мае прошлого года наша команда самостоятельно разработала и запустила в стратосферу наноспутник. Он позволил сделать снимки Земли и звёзд с высоким разрешением. В будущем они могут способствовать развитию космонавтики и быть полезны для научных исследований. Но главное, что своим примером участницы проекта вдохновляют сверстниц следовать за мечтой.

Такие программы позволяют поверить в себя. Благодаря им девочки могут в полной мере оценить свои способности и достичь видимого результата. Маленькие победы в начале пути станут основой большого успеха в будущем. Ещё UniSat помогает девочкам социализироваться и находить единомышленниц. Полученные в ходе проекта знания и опыт пойдут на пользу при выборе вуза и будущей профессии.

Фото: Министерство высшего образования, науки и инноваций.



— Ваше напутствие девочкам, желающим учиться и работать в различных сферах науки?

— Ничего не бояться и ни в коем случае не сдаваться! На вашем пути будут препятствия. Смело идите вперёд. Вы обязательно справитесь с любыми трудностями. Не думайте о том, что скажут о вас другие, слушайте своё сердце и занимайтесь любимым делом.

Чтобы работать в научной сфере, нужно безмерно любить саму науку. Я уверена, что она вас заинтересует и станет делом всей жизни.