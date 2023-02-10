Корреспонденты «Газеты.uz» обратили внимание на то, что после обильного снегопада и сильных морозов в январе новые бетонные тротуары и велодорожки в Ташкенте начали крошиться.

В центре столицы на улице Шахрисабз на этой неделе сотрудники службы благоустройства подметали бетонную крошку. На вопрос, как её будут использовать, один из сотрудников сказал, что крошкой могу засыпать ямы, образовавшиеся во дворах и на тротуарах, чтобы потом забетонировать их.





В пресс-службе хокимията столицы Узбекистана в ответ на запрос «Газеты.uz» сообщили, что районные хокимияты провели инвентаризацию тротуаров и подготовили план по их капитальному и текущему ремонту. Работы планируется начать с наступлением хорошей погоды.

Специалисты рассчитывают размер ущерба и стоимость ремонта. За чей счёт произведут работы — бюджета или исполнителя — пока неизвестно, отметили в пресс-службе.

Что касается улиц, на которых после осадков образовались глубокие ямы, то в столичной администрации отметили, что каждый год в феврале или марте выходит решение хокима о ремонте проезжей части улиц. Пока такой документ не принят.

«Газета.uz» много раз поднимала вопросы о качестве, удобстве и доступности новых тротуаров и велодорожек из бетона. Во многих районах города относительно новые тротуары уже испортились. Помимо ухудшения условий для передвижения, частицы бетона добавляют городу пыли.