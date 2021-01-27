Министерство энергетики Узбекистана начало внедрять автоматизированную систему учёта реализации сжатого газа на АГНКС. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго. В стране сегодня, по данным ведомства, действуют более 1070 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

«При проверке АГНКС обнаруживаются факты внешнего воздействия на газоизмерительное оборудование в „выгодную“ для владельцев АГНКС сторону. Такое хищение газа также позволяет временно снижать цены на отдельных АГНКС, по сравнению с другими, для привлечения клиентов, что вводит в заблуждение владельцев автотранспорта по поводу реальных цен и вызывает необоснованное недовольство людей», — пояснили в Минэнерго.

Автоматизированная система учёта реализации сжатого газа даст возможность «достоверно учитывать получаемые и передаваемые данные при транспортировке, контролировать приход и исход газового потока, при этом исключив присутствие человеческого фактора», объяснили в министерстве.

Внедрение автоматизированной системы также позволит сбалансировать распределение газа и решить проблему падения давления газа в жилых домах, которые расположены рядом с заправками.

«Вмешательство в работу газоизмерительного оборудования станет невозможным, как только будет внедрён онлайн-контроль объёма газа, проданного на АГНКС автотранспорту», — говорится в сообщении.

Внедрение новой системы позволит Министерству энергетики контролировать потоки газа в онлайн-режиме, а Государственному налоговому комитету — учитывать прозрачность реализации продукции, считают в Минэнерго.

Ранее Генеральная прокуратура опубликовала проект закона о поправках в административный и уголовный кодексы, которым предлагается ужесточить наказание за самовольное подключение к энергоресурсам. Реализация изменений, по мнению Гепрокуратуры, приведёт к предотвращению и сокращению нарушений в этой сфере, а также обеспечит компенсацию поставщикам за причинённый ущерб.