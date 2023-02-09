Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утром 9 февраля посетил посольство Турции в Ташкенте и выразил соболезнования турецкому народу в связи с масштабными потерями в результате землетрясений 6 февраля.

«Он попросил Всевышнего упокоить души усопших, пожелал сил и терпениям семьям и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Глава государства заверил, что Узбекистан готов оказать Турции всю необходимую помощь.

Шавкат Мирзиёев оставил слова поддержки и сочувствия в книге соболезнований, открытой в посольстве.





В день землетрясений президент Узбекистана направлял соболезнования народу Турции и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Для содействия в ликвидации последствий стихийного бедствия из Узбекистана направлены группы спасателей, кинологов и военных медиков. Регулярно отправляются грузы с гуманитарной помощью.

«Газета.uz» писала, что ташкентцы несут цветы к посольству Турции в знак солидарности с турецким народом.

По последним данным, жертвами землетрясений на юго-востоке Турции числятся более 12,8 тысячи человек. Ранения получили почти 63 тысяч человек. Эти цифры постоянно увеличиваются.