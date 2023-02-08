Корреспондент «Газеты.uz» в среду побывал у посольства Турции в Ташкенте, куда узбекистанцы несут цветы в знак сочувствия и солидарности с народом этой страны, переживающим последствия разрушительного землетрясения.

У проходной дипмиссии стоят несколько корзин с цветами, букеты тёмно-красных роз и гвоздик, рядом с ними — записки со словами поддержки.

Шамурад Абдуллаев с коллегами и друзьями тоже приехал к дипломатической миссии с цветами.

«В Турции у меня учится дочь, она, к счастью, в западной части страны, поэтому не пострадала, но я за неё, конечно, переживаю, мы постоянно созваниваемся. А на юге, где был эпицентр, у меня живут друзья, у которых погибли родственники, поэтому мы здесь — чтобы почтить их память», — рассказал он «Газете.uz».

Мужчина добавил, что он и его друзья также примут участие в акции по сбору гуманитарной помощи для Турции. «Мы видим в интернете, что идёт сбор, поэтому мы будем активно участвовать, как и другие жители Узбекистана», — сказал он.

О сборе гуманитарной помощи для Турции — в наших последующих материалах.

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