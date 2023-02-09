Государство будет гарантированно закупать электроэнергию, выработанную предприятиями Ташкента с 2023 года и населением с 2024 года. Об этом на совещании 8 февраля заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«В 2023 году в Ташкенте ожидается потребность в 240 млн кВт*ч электроэнергии, проведены точные расчёты по обеспечению этого спроса в 4-кратном размере — 1 млрд 80 млн кВт*ч электроэнергии. Будут созданы выгодные условия для предпринимателей и населения. Выгода означает получение прибыли. Занятие этим делом будет выгодным», — сказал он (сюжет «Ахборот 24»).





Глава государства подчеркнул важность отказа от государственной монополии в производстве электроэнергии и создания конкурентной среды.

«Государство будет гарантированно закупать электроэнергию у предпринимателей, установивших панели. Со следующего года можно будет продавать электроэнергию другим потребителям», — отметил он.

Населению предлагается платить по 1000 сумов за каждый кВт энергии, получаемый от солнечных панелей и отдаваемый государству в качестве излишков (нынешний тариф — 295 сумов).

Ежемесячно будет производиться расчёт, и деньги будут перечисляться владельцу дома на пластиковую карту, отметил президент.

На внедрение возобновляемых источников энергии в Ташкенте планируется направить 1 млрд долларов. Кроме того, будут построены шесть новых подстанций.

«На ремонт и строительство подстанций выделим 420 млрд сумов. [И. о. хокима Ташкента Бахтиёр] Рахмонов и [первый заместитель министра строительства и ЖКО Шерзод] Хидоятов до 1 октября полностью обновят систему отопления в 1817 многоэтажных жилых домах, где проживают 90 тысяч семей. Для этого из госбюджета выделим отдельно 100 млрд сумов», — заявил президент.

До 1 октября также поручено обновить 300 км магистральных тепловых сетей, в результате чего ожидается сокращение потерь тепла на 5%.

«Руководитель города, руководитель района смогут сделать это без проблем. Нужно только желание. Нужно соответствовать должности», — заявил он.