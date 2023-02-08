На внедрение возобновляемых источников энергии в Ташкенте планируется направить 1 млрд долларов США, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в столице в среду, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства отметил, что в городе постоянно растёт спрос на электроэнергию и природный газ. По его словам, произведены расчёты по решению проблем в сфере энергетики в столице. В первую очередь планируется использовать потенциал возобновляемой энергетики.

В частности, предлагается установить в городе солнечные панели общей мощностью 2000 МВт. Ими можно покрыть крыши многоэтажных зданий, объектов социальной сферы, здания государственных органов и частных предприятий, территории промышленных зон, автопарковок и крупных водных сооружений.

Благодаря этому, согласно расчётам, ожидаемый в 2023 году спрос на энергию в объёме 240 млн кВт.ч можно перекрыть более чем в 4 раза, вырабатывая 1,08 млрд кВт.ч энергии.

Согласно озвученным на совещании данным, 400 млн кВт.ч энергии намечено вырабатывать за счёт установки солнечных панелей в промышленных зонах и на крупных предприятиях и 75 млн кВт.ч — на объектах социальной сферы и зданиях госорганов.

В Юкоричирчикском районе Ташкентской области планируется построить крупную солнечную электростанцию мощностью 500 МВт.

На производственных предприятиях столицы предусмотрено сократить потери электроэнергии на 1% и повысить энергоэффективность на 3%.

В 1817 многоэтажных жилых домах намечено полностью обновить систему отопления.

За счёт обновления 300 км магистральных тепловых сетей ожидается сокращение потерь тепла на 5%.





Гарантированная закупка энергии государством

Шавкат Мирзиёев заявил, что государство будет гарантированно закупать электроэнергию, выработанную предприятиями (с этого года) и населением (со следующего года).

Он подчеркнул важность отказа от государственной монополии в производстве электроэнергии и создания конкурентной среды.

Населению предлагается платить по 1000 сумов за каждый кВт энергии, получаемый от солнечных панелей и отдаваемый государству в качестве излишков (нынешний тариф — 295 сумов).

Ежемесячно будет производиться расчёт, и деньги будут перечисляться владельцу дома на пластиковую карту, отметил президент.