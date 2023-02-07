В среду и четверг, 8−9 февраля, на участке автодороги А-373 «Ташкент — Ош» на перевале Камчик ожидается снег, временами сильный, туман, ухудшение видимости до 50 м, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Кроме того, на перевале прогнозируется усиление ветра до 15−20 м/с, на дороге возможны снежные заносы и гололедица.

В связи с ожидаемыми осадками и значительными изменениями температуры воздуха 8−13 февраля в горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность:

По Кашкадарьинской области: в Китабском и Шахрисабзском районах;

По Сурхандарьинской области: в Кумкурганском, Сарыасийском, Узунском и Байсунском районах;

По Самаркандской области: в Самаркандском и Ургутском районах;

По Джизакской области: в Зааминском и Бахмальском районах;

По Ташкентской области: в Паркентском, Ахангаранском, Бостанлыкском районах и по урочищу Чимган;

По Наманганской области: в Папском районе;

По Ферганской области: в Сохском и Ферганском районах.

Напомним, по данным Узгидромета, в четверг на территорию Узбекистана зайдёт отрог холодного антициклона, по всей стране ожидаются осадки — дождь с переходом в снег. Температура понизится ночью до -12 градусов, днём — до -2 градусов.