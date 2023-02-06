В понедельник и во вторник территория Узбекистана будет находится под влиянием тёплой воздушной массы, сообщил Узгидромет.

По большей части страны ожидается погода без осадков, лишь 6 февраля по югу республики, 7 февраля по областям Ферганской долины возможен небольшой дождь. Температура воздуха 6 февраля +7…+12 градусов, 7 февраля — +10…+15, местами до +18 градусов.

Однако уже 8 февраля на территорию Узбекистана ожидается вынос влажного воздуха с районов Средиземного моря. По республике местами пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. По областям Ферганской долины осадков не ожидается.

Температура воздуха будет в пределах ночью +2…+7 градусов, днём +10…+15, местами до +17…+20 градусов.

Затем 9−10 февраля на территорию Узбекистана зайдёт отрог холодного антициклона, центр которого сформировался над Европейской территорией России.

По Узбекистану временами пройдут осадки — дождь с переходом в снег. В предгорных и горных районах возможны сильные осадки.

Температура воздуха будет понижаться. 9 февраля по большей части территории страны ночью и днём +4…+9 градусов, 10 февраля ночью 0…-5, днём -2… -+3. По северу республики температура понизится ночью до −7…−12 градусов, по Устюрту до -15, днём — до −2…−7 градусов.

7−9 февраля местами по республике ожидается усиление ветра до 17−22 м/с.