При содействии посольства Узбекистана в Турции молодёжная сборная Узбекистана по спортивной борьбе, принимавшая участие в международных соревнованиях в городе Кахраманмараше, прибыла в Анкару. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

«У всех соотечественников всё хорошо, они находятся в безопасности. Согласно плану, они сначала отправятся в Стамбул, а оттуда вернутся в Ташкент», — говорится в сообщении.

Накануне генеральный секретарь Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана Шухрат Мамадалиев отправился в Стамбул, чтобы привезти спортсменов и тренеров в Ташкент.

Сборная Узбекистана по велоспорту продолжает проводить тренировочные сборы в Алании, а гребцы на байдарках и каноэ — в Белеке, так как землетрясение не повлияло на эти районы.

Ранее мы писали, что в Турции объявлен семидневный общенациональный траур по погибшим в результате разрушительного землетрясения 6 февраля.