В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по погибшим в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке страны 6 февраля, сообщает агентство Anadolu. Такое решение принял президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Государственные флаги во всей Турции и в представительствах страны за рубежом будут приспущены до воскресенья, 12 февраля.

Число жертв стихийного бедствия в Турции возросло до 2316 человек, 13293 человека получили ранения.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), в провинциях Кахраманмараш, Килис, Диярбакыр, Адана, Османийе, Газиантеп, Шанлыурфа, Адыяман, Малатья и Хатай разрушено 5606 зданий.

Власти Турции призвали население не возвращаться в дома из-за опасения повторных толчков.