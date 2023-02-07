Рабочие группы Узбекистана и Кыргызстана начали переговоры по демаркации государственной границы, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Алоев.

В Ташкенте 7 февраля открылся круглый стол о перспективах стратегического партнёрства Узбекистана и Кыргызстана. Организатором мероприятия выступил Международный институт Центральной Азии.

По словам Бахромжона Алоева, в этом году уже прошла первая встреча рабочих групп по демаркации границы, вторую стороны собираются провести в самое ближайшее время. Замминистра добавил, что составлен график встреч на 2023 год.

Напомним, в конце января Узбекистан и Кыргызстан завершили процесс делимитации границы и обменялись ратификационными грамотами. О деталях соглашения по границе мы писали ранее.

Делимитация границы означает определение направления государственной границы между сопредельными государствами путём переговоров, а демаркация — это обозначение линии границы на местности специальными пограничными знаками.