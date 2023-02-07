В Узбекистане за январь было выявлено 614 случаев незаконного использования природного газа оптовыми потребителями в объёме 85 млн кубометров на 85 млрд сумов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Случаи незаконного использования газа были зафиксированы:

в Бухарской области — 37,9 млн кубометров (37,8 млрд сумов);

в Кашкадарье — 25,1 млн кубометров (25 млрд сумов);

в Ташкентской области — 13,2 млн кубометров (13,2 млрд сумов);

в Навои — 3,5 млн кубометров (3,6 млрд сумов);

в Фергане — 1,3 млн кубометров (1,2 млрд сумов).

Ущерб в 76,8 млрд сумов был также зафиксирован при незаконном использовании газа на 20 АГНКС. В 30 случаях — в теплицах (1,2 млрд сумов), в 39 случаях — на производственных предприятиях (1,9 млрд сумов), в 164 случаях — в местах общественного питания (0,7 млрд сумов).

Собранная информация отправлена в правоохранительные органы, говорится в сообщении.

Ранее Минэнерго сообщало о 511 случаях незаконного использования в январе электроэнергии на 5,6 млрд сумов.