Директор Зангиатинской специализированной многопрофильной больницы инфекционных заболеваний №2 Дониёр Батирович Миразимов назначен и. о. директора Республиканского специализированного научно-практического центра нейрохирургии. Приказ об этом подписал министр здравоохранения Амрилло Иноятов, сообщила пресс-служба Минздрава.

Кандидат медицинских наук Дониёр Миразимов начинал профессиональную деятельность именно в центре нейрохирургии младшим научным сотрудником, напоминает министерство. Затем он работал в центре врачом-нейрохирургом и главным врачом.

Кроме того, он занимал должности начальника главного управления Минздрава и заведующего сектором в Кабинете министров Узбекистана.

С 2020 года работал директором Зангиатинской инфекционной больницы №2.

«Газета.uz» публиковала несколько интервью с Дониёром Миразимовым, в том числе о возможном переезде центра нейрохирургии в Зангиатинскую больницу №2 и о ситуации с коронавирусом в стране.