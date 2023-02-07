С 1 марта инвалидность в Узбекистане планируется начать определять с учётом тяжести заболевания и его осложнений, а не степени утраты трудоспособности. Об этом говорится в проекте указа президента о государственной программе на 2023 год.

Инвалидность будет определяться на основании межведомственного электронного обмена данными без участия граждан. В результате, как ожидается, 27 тысячам граждан (25%) не нужно будет обращаться в медико-социальную экспертную комиссию — инвалидность будет диагностирована заочно.

При установлении инвалидности будут учитывать выписки из истории заболевания в медицинских учреждениях в электронном виде. Такая практика уже апробирована в Ташкенте, говорится в документе.

До 1 марта намечено подготовить проект концепции поэтапного перехода на социальную модель установления инвалидности (изначально это планировалось сделать до 1 июня 2022 года), которая предусматривает:

Отказ от практики определения инвалидности исходя из степени утраты трудоспособности граждан. Инвалидность будет определяться на основе мировых стандартов, будет учитываться социальная адаптация людей с инвалидностью к жизни и восстановление их здоровья;

Создание благоприятных условий для беспрепятственного доступа ко всем объектам социальной инфраструктуры (общественным и производственным зданиям, учреждениям здравоохранения и спорта, культурно-зрелищным учреждениям) лиц, не имеющих возможности передвигаться самостоятельно;

Создание возможностей для лиц с инвалидностью использовать информационные технологии в удобных форматах, использовать жестовый язык и другие альтернативные формы общения.

Рекомендации по переходу на социальную модель изложены в Конвенции о правах инвалидов (Нью-Йорк, 13 декабря 2006 года), ратифицированной Узбекистаном 7 июня 2021 года.

О проблеме определения инвалидности говорится многие годы. «Согласно конвенции ООН, инвалидность определяется исходя из состояния здоровья и наличия барьеров, с которыми сталкивается человек с инвалидностью. А у нас — исходя из состояния здоровья и уровня утраты трудоспособности. Но в современном мире определить утрату трудоспособности однозначно вообще невозможно», — отмечали собеседники «Газеты.uz» ещё в 2017 году.

В ноябре 2021 года президент подписал постановление об улучшении работы службы медико-социальной экспертизы и системы установления инвалидности детям. Согласно документу, с 1 августа 2022 года первоначально в Ташкенте должна была быть внедрена электронная информационная система «Медико-социальная экспертиза» по принятию на учёт и проведению освидетельствования лиц с инвалидностью в медико-социальных экспертных комиссиях. В неё вносятся электронные формы документов (медицинские направления, выписки из истории болезни, амбулаторные карты и другие), являющихся основанием для установления инвалидности. С 1 января 2023 года информационная система должна была заработать полностью во всех регионах страны.