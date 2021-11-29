Президент Узбекистана 27 ноября подписал постановление об улучшении работы службы медико-социальной экспертизы и системы установления инвалидности детям.

Цель документа — «проведение медико-социальной экспертизы граждан без излишней волокиты и бюрократических барьеров, расширение возможностей ведения полноценного образа жизни и реализации прав и потенциала лицами с инвалидностью».

Улучшение системы установления инвалидности и проведения медико-социальной экспертизы, как сказано в постановлении, заключается в:

устранении причин и условий, порождающих коррупцию, а также недопущении конфликта интересов при установлении инвалидности гражданам;

устранении излишних хлопот граждан, а также отмене бюрократических барьеров и препятствий в этой сфере;

создании эффективной системы оказания услуг гражданам посредством формирования электронной базы данных.

С 1 декабря в случае невозможности личной явки лица в медико-социальную экспертную комиссию Республиканской инспекции медико-социальной экспертизы по состоянию здоровья установление инвалидности проводится на выездном заседании с посещением закреплённой территории, на дому или в стационаре по месту лечения лица, а также путём проведения заочного освидетельствования.

С этой же даты лицам с явными признаками инвалидности и анатомическими дефектами, без проведения дополнительного обследования для получения клинико-функциональных данных на основании утверждённого перечня заболеваний, при признании их лицами с инвалидностью инвалидность устанавливается бессрочно без их участия.

Отметим, что сейчас лица с инвалидностью, в том числе перенёсшие ампутацию, должны периодически подтверждать статус инвалидности, несмотря на то, что анатомические дефекты не могут быть излечены.

В справки об инвалидности медико-социальные экспертные комиссии будут вносить рекомендации по профессиям, согласно которым лица с инвалидностью могут осуществлять трудовую деятельность, говорится в документе.

С 1 августа 2022 года первоначально в Ташкенте внедряется новая электронная информационная система (ИС) «Медико-социальная экспертиза» по принятию на учёт и проведению освидетельствования лиц с инвалидностью в медико-социальных экспертных комиссиях. В неё будут вноситься электронные формы документов (медицинских направлений, выписок из истории болезни, амбулаторных карт и других), являющихся основанием для установления инвалидности.

С 1 января 2023 года информационная система полностью внедряется во всех остальных регионах страны.

При этом при установлении инвалидности направления лечебно-профилактических учреждений, выписки из истории болезни, амбулаторные карты, листки временной нетрудоспособности, а также документы о несчастных случаях либо иных повреждениях здоровья, связанных с исполнением трудовых функций, принимаются полностью посредством ИС.

Листки временной нетрудоспособности и документы о несчастных случаях либо иных повреждениях здоровья, связанных с исполнением трудовых функций, принимаются посредством межведомственного программно-аппаратного комплекса «Единая национальная система труда» и информационной системы путем обмена данными.

Таким образом, на основе соответствующей информации о гражданине в информационной системе внедряется порядок установления инвалидности без участия граждан с учётом нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности.

Данные о лицах с инвалидностью, лечащих врачах и врачах, предоставивших медицинские заключения, также фиксируются в ИС.

Электронные данные, необходимые для назначения пенсий и пособий лицам с инвалидностью, направляются в информационные системы «Пенсия» и «Единый реестр социальной защиты» в автоматическом режиме.

Создаются педиатрические медико-социальные экспертные комиссии Республиканской инспекции медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности детям до 18 лет: по две в Каракалпакстане, Андижанской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ферганской областях, по одной — в Бухарской, Джизакской, Навоийской, Наманганской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Хорезмской областях и в Ташкенте.

Основные задачи педиатрических медико-социальных экспертных комиссий:

проведение медико-социальной экспертизы детей до 18 лет и участие в разработке государственных программ в области установления инвалидности совместно с обществами лиц с инвалидностью;

изучение причин инвалидности и разработку мер предупреждения ухудшения здоровья детей до 18 лет;

контроль и координация в области разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации детей с инвалидностью.

Согласно документу, выданные справки об инвалидности и индивидуальные программы реабилитации лиц с инвалидностью старого образца, оформленные до принятия этого постановления, признаются действительными до даты проведения очередного освидетельствования или завершения реабилитационных мероприятий (если инвалидность установлена на неопределенный срок).

Агентству по развитию медико-социальных услуг, министерствам здравоохранения, занятости и трудовых отношений и финансов поручено до 1 июня 2022 года разработать проект постановления президента о поэтапном переходе на социальную модель установления инвалидности с привлечением технического содействия Программы развития ООН, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ.

При этом должна быть предусмотрена разработка Концепции перехода на социальную модель установления инвалидности гражданам на основе Международной классификации здоровья и жизнедеятельности с изучением международного опыта.