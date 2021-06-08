Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 июня подписал закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов (Нью-Йорк, 13 декабря 2006 года)». Документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 18 мая и одобрен Сенатом 29 мая.

Конвенция ратифицирована со следующим заявлением и оговоркой к статье 12 («Равенство перед законом») конвенции:

«Республика Узбекистан признает, что лица с инвалидностью обладают правоспособностью наравне с другими во всех аспектах их жизни.

Республика Узбекистан заявляет о своем понимании того, что Конвенция допускает принятие надлежащих мер по обеспечению доступа лиц с инвалидностью к поддержке и замены механизмов принятия решений, включая ограничение дееспособности лиц с инвалидностью, в соответствующих обстоятельствах и в соответствии с законом.

Республика Узбекистан оставляет за собой право продолжать использование замещающих механизмов принятия решений в отношении лиц с инвалидностью в соответствующих обстоятельствах и при условии соблюдения надлежащих и эффективных гарантий в том случае, когда статья 12 Конвенции может быть интерпретирована как требующая их отмены".

Председатель ассоциации инвалидов Узбекистана Ойбек Исаков пояснил корреспонденту «Газеты.uz», что оговорка по статье 12 касается реализации прав людей с ментальной инвалидностью. «Государство не отказывается от выполнения этой статьи, оно берет тайм-аут, определенный срок для реализации этой статьи. Государство пока не готово представить им (ментальным инвалидам — ред.) дееспособность, чтобы они, к примеру, самостоятельно подавали иски в суд», — уточнил Ойбек Исаков.

Узбекистан подписал Конвенцию о правах инвалидов 27 февраля 2009 года, однако она до сих пор оставалась нератифицированной. Представители неправительственных организаций инвалидов в течение долгого времени неоднократно напоминали о важности ратификации этого документа.

В конце 2017 года президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о кардинальном совершенствовании системы государственной поддержки лиц с инвалидностью. Документом было поручено осуществить практические меры по подготовке к ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов.

В январе текущего года в Узбекистане вступил в силу новый закон «О правах лиц с инвалидностью».