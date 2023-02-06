Заброшенную территорию Янгихаётского района Ташкента, где было найдено тело 12-летней Муслимы Расулходжаевой, планируется благоустроить. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе районного хокимията.

Ожидается, что здесь будет построена автомобильная дорога, пешеходная дорожка и система наружного освещения. Работы по благоустройству начались после трагического происшествия, но их пришлось временно приостановить на период следствия, поскольку территория является местом преступления, отметили в районной администрации.

На вопрос, будут ли установлены камеры наблюдения, в хокимияте ответили, что этот вопрос находится в ведении органов внутренних дел. При этом планируется внести предложение об установке там камер в рамках «Инициативного бюджета», новый сезон которого стартовал 6 февраля. Если инициатива наберёт достаточное число голосов, то получит финансирование, заявили в хокимияте.

Блогер и советник министра юстиции Шахноза Соатова предложила установить небольшой памятник в виде нераспустившегося бутона розы в память о Муслиме Расулходжаевой.

Напомним, тело девочки со следами изнасилования и убийства было найдено в Янгихаётском районе. В качестве подозреваемого задержан 29-летний мужчина, который летом делал ремонт в доме погибшей.