Десятки человек погибли и сотни получили ранения в результате серии землетрясений, произошедших рано утром в понедельник на юге Турции.

Как сообщает в Твиттере агентство Anadolu со ссылкой на МЧС страны, в 4:17 в районе Пазарджык в провинции Кахраманмараш зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4, в 4:27 в Нурдагы в провинции Газиантеп — магнитудой 6,6 и в 4:36 в районе Ислахие в этой же провинции — магнитудой 6,5.

Источник: twitter.com/anadoluagency.

Сообщается минимум о пяти десятках погибших, однако это число может вырасти по мере продолжения поисково-спасательных работ.

The Guardian со ссылкой на предварительные данные местных властей пишет, что в провинции Малатья погибли минимум 23 человека (420 ранены), в Шанлыурфе — 17 (30), в Диярбакыре 6 (79) и в Османие — 5. Только в Малатье насчитывается 140 разрушенных домов.

На севере Сирии, согласно официальным данным, которые приводит агентство Sana, погибли минимум 42 человека и пострадали 200.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в стране объявлен самый высокий уровень тревоги.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. «Мы надеемся преодолеть это вместе как можно скорее и с минимальными потерями», — заявил он.

Подземные толчки также ощущались в ряде других стран — от Египта до Грузии, пишет Anadolu.

Турция расположена в одной из наиболее активных сейсмических зон в мире.