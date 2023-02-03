В Узбекистане автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) получат в пять раз больше газа. Об этом на встрече с предпринимателями в Наманганской области 3 февраля заявил президент Шавкат Мирзиёев, пишет заместитель генерального директора Национального информационного агентства Хушнудбек Худайбердиев .

В течение недели на метановые заправки ежедневно будет поступать 5 миллионов кубометров газа вместо текущих 1 миллиона.

В целом для восстановления работы предприятий промышленности и сферы услуг по стране будет поставляться 80 миллионов кубометров газа и 126 миллионов кВт.ч электроэнергии в сутки.

С 30 января в Узбекистане начали возобновлять работу газовые заправки. Пока они работают в ограниченном режиме.

Из-за ограничения работы закрытия газовых заправок в начале декабря, а затем их закрытия 12 января вырос спрос на бензин. В результате образовались длинные очереди на АЗС и наблюдается дефицит топлива, в основном бензина Аи-80.