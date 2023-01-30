В Узбекистане возобновляется работа автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), сообщает УзА. Информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе Министерства энергетики.

Некоторые газовые заправки начали открываться с 30 января, но пока функционируют в ограниченном режиме (по графику).

«В настоящее время метановые „заправки“ работают по определённому графику, в зависимости от нормализации давления газа (примерно через 2−3 дня) все заправки в Узбекистане заработают в штатном режиме», — пишет агентство.

В начале декабря 2022 года в связи с холодами и потребностью в первоочередном обеспечении газом и электричеством населения и социальных объектов работа газовых заправок была ограничена, а с 12 января АГНКС были закрыты по всей республике.