Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 3 февраля выступил на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Алматы в Казахстане.

Глава правительства Узбекистана сообщил, что страна завершила подготовительную работу по упрощению взаимного доступа на рынки Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Мы в полной мере завершили подготовительную работу по обеспечению гармонизации национальных технических регламентов с нормами ЕАЭС. Заключение соглашения о взаимном признании результатов сертификации считаем логическим итогом на пути упрощения взаимного доступа товаров на наши рынки. Рассчитываем на поддержку всеми странами объединения принятия этого совместного документа при содействии ЕАЭС», — сказал Абдулла Арипов.

Премьер-министр отметил, что участие Узбекистана в качестве наблюдателя должно способствовать увеличению торговых потоков и либерализации торговых связей с государствами ЕАЭС. По его данным, товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС вырос более чем на треть, до 17 млрд долларов.

Абдулла Арипов уточнил, что в соответствии с действующим режимом свободной торговли Узбекистан не применяет к странам ЕАЭС торговых ограничений.

«Выступаем за совместную выработку конкретных мер по устранению тарифных и нетарифных барьеров, поскольку регулирование перемещаемых товаров между нашими странами должно носить паритетный характер», — добавил глава правительства.

Премьер-министр также заявил, что Узбекистан намерен продолжать промышленную кооперацию со странами ЕАЭС.

«Узбекистан твёрдо настроен на продолжение активной работы с государствами ЕАЭС по вопросам создания новых совместных производств и выстраивания адресной кооперации между нашими предприятиями», — сказал Абдулла Арипов.

Он отметил, что Узбекистан сегодня успешно реализует со странами объединения ряд перспективных проектов, расширяющих промышленное партнёрство. В частности, в 2022 году создано более 1000 совместных предприятий со странами союза, а их общее количество превысило 5000.

Глава правительства также выступил с предложением странам ЕАЭС совместно развивать новые транспортные коридоры.

«Готовы к совместной выработке и принятию действенных мер по развитию эффективных транспортных коридоров для выхода на рынки Южной Азии, Ближнего Востока и Азиатско-тихоокеанского региона», — сказал Абдулла Арипов.

В завершение своего выступления глава правительства Узбекистана пригласил страны ЕАЭС на международную конференцию по продовольственной безопасности в сентябре в Самарканде, которую планируется провести совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

Премьер Узбекистана отметил, что страны ЕАЭС в полной мере обеспечивают свои внутренние рынки основными видами продовольствия, а также необходимыми минеральными удобрениями.

«В то же время, несмотря на имеющиеся значительный агропромышленный потенциал наше взаимодействие всё ещё не позволяет оперативно реагирует на нарастающие угрозы продовольственной безопасности», — отметил Абдулла Арипов.

В этой связи, по его словам, особое внимание следует уделить созданию совместных агрокластеров, формированию согласованных схем беспошлинных взаимных поставок посредством зелёных и экспресс-коридоров, заключил премьер-министр Узбекистана.