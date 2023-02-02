Подразделение Министерства США ввело санкции против 10 физических и 12 юридических лиц, связанных с Россией. В чёрный список вошли граждане Сингапура, Латвии, Кипра, Израиля, России и Узбекистана.
Как сообщает Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC), в список попали:
- Маркс Блатс (Латвия);
- Серена Би Лин (Сингапур);
- Игорь Пальниченко (Кипр);
- Макс Борисович Пифлакс (Узбекистан) и его сын Гилад Пифлакс (Израиль);
- Александр Вольфович (Вольфовиц) (Кипр, Израиль);
- Ариэль Вольфович (Вольфовиц) (Кипр);
- Станислав Вольфович (Вольфовиц) (Кипр, Израиль);
- Игорь Зименков (Израиль, Россия);
- Натан Зименков (Россия).
Среди юридических лиц:
- Asia Trading & Construction PTE LTD (Сингапур);
- DES Defense Engineering Solutions LTD (Израиль);
- Elektrooptika SIA (Латвия);
- GBD LTD (Кипр);
- GMI Global Manufacturing & Integration LTD (Кипр);
- Kliosa LTD (Кипр);
- Mateas LTD (Кипр);
- Pitaron LTD (Кипр);
- Terra-AZ LTD (Кипр);
- Texel FCG Technology LTD (Израиль);
- U-Stone LTD EOOD (Болгария)
- VFC Solutions LTD (Кипр).
В OFAC отмечают, что перечисленные выше компании и персоны — это «глобальная сеть» физических и юридических лиц, уклоняющихся от санкций для поддержки российского военно-промышленного комплекса.
Как следует из пресс-релиза, эти меры являются «частью стратегии США по методичному и интенсивному пресечению усилий по уклонению от санкций по всему миру, закрытию ключевых каналов, выявлению посредников и пособников и ограничению доступа России к доходам, необходимым для ведения жестокой войны в Украине».
«Отчаянные попытки России использовать „марионеток“ для обхода санкций США демонстрируют, что санкции значительно усложнили и удорожили российскому ВПК пополнение запасов военной машины Путина», — заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
Минфин США считает Игоря Зименкова главой «сети Зименкова» и торговцем оружия из России и Кипра. Некоторые члены его сети, по данным OFAC, поддерживают находящиеся под санкциями корпорации «Ростех» и «Рособоронэкспорт», которые являются ключевыми частями российского военно-промышленного комплекса.
Согласно данным Минфина, Макс Борисович Пифлакс родился 14 июня 1962 года, имеет гражданство Узбекистана, является членом сети «Зименкова» и связан с компанией DES Defense Engineering Solutions LTD (Израиль).
Как мы сообщали в июне 2022 года, Госдепартамент США ввёл ограничения в отношении компании Promcomplektlogistic из Узбекистана за нарушение санкционного режима, введённого против российских предприятий. Она наряду с компаниями из других стран вошла в «чёрный список» по подозрению «в поддержке военно-промышленного комплекса России».