Подразделение Министерства США ввело санкции против 10 физических и 12 юридических лиц, связанных с Россией. В чёрный список вошли граждане Сингапура, Латвии, Кипра, Израиля, России и Узбекистана.

Как сообщает Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC), в список попали:

Маркс Блатс (Латвия);

Серена Би Лин (Сингапур);

Игорь Пальниченко (Кипр);

Макс Борисович Пифлакс (Узбекистан) и его сын Гилад Пифлакс (Израиль);

Александр Вольфович (Вольфовиц) (Кипр, Израиль);

Ариэль Вольфович (Вольфовиц) (Кипр);

Станислав Вольфович (Вольфовиц) (Кипр, Израиль);

Игорь Зименков (Израиль, Россия);

Натан Зименков (Россия).

Среди юридических лиц:

Asia Trading & Construction PTE LTD (Сингапур);

DES Defense Engineering Solutions LTD (Израиль);

Elektrooptika SIA (Латвия);

GBD LTD (Кипр);

GMI Global Manufacturing & Integration LTD (Кипр);

Kliosa LTD (Кипр);

Mateas LTD (Кипр);

Pitaron LTD (Кипр);

Terra-AZ LTD (Кипр);

Texel FCG Technology LTD (Израиль);

U-Stone LTD EOOD (Болгария)

VFC Solutions LTD (Кипр).

В OFAC отмечают, что перечисленные выше компании и персоны — это «глобальная сеть» физических и юридических лиц, уклоняющихся от санкций для поддержки российского военно-промышленного комплекса.

Как следует из пресс-релиза, эти меры являются «частью стратегии США по методичному и интенсивному пресечению усилий по уклонению от санкций по всему миру, закрытию ключевых каналов, выявлению посредников и пособников и ограничению доступа России к доходам, необходимым для ведения жестокой войны в Украине».

«Отчаянные попытки России использовать „марионеток“ для обхода санкций США демонстрируют, что санкции значительно усложнили и удорожили российскому ВПК пополнение запасов военной машины Путина», — заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Минфин США считает Игоря Зименкова главой «сети Зименкова» и торговцем оружия из России и Кипра. Некоторые члены его сети, по данным OFAC, поддерживают находящиеся под санкциями корпорации «Ростех» и «Рособоронэкспорт», которые являются ключевыми частями российского военно-промышленного комплекса.

Согласно данным Минфина, Макс Борисович Пифлакс родился 14 июня 1962 года, имеет гражданство Узбекистана, является членом сети «Зименкова» и связан с компанией DES Defense Engineering Solutions LTD (Израиль).





Как мы сообщали в июне 2022 года, Госдепартамент США ввёл ограничения в отношении компании Promcomplektlogistic из Узбекистана за нарушение санкционного режима, введённого против российских предприятий. Она наряду с компаниями из других стран вошла в «чёрный список» по подозрению «в поддержке военно-промышленного комплекса России».