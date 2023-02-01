В самом центре Ташкента на небольшом отрезке улицы Истиклол (территория относится к махалле «Шахрисабз») ради укладки лотков повреждены корни многих деревьев. Информация об этом появилась в Telegram-канале Insider.uz.

Фото: Управление экологии Ташкента.

Менее полугода назад аналогичная ситуация произошла в Чиланзарском районе, где при расширении улицы повредили корни почти 100 многолетних деревьев. Тогда скандал дошёл до руководства Узбекистана. По поручению президента были уволены хоким и прокурор района, а хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев (недавно был отправлен в отставку) и прокурор Улугбек Касимов (ныне и. о. хокима Сурхандарьинской области) получили строгий выговор.

Несмотря на это, ситуация повторилась. Проект реконструкции общественности не представлялся. Какой планируется сделать улицу, которая обычно не загружена трафиком, но в дневное время почти полностью заставлена автомобилями и выглядит как парковка, неизвестно.

Вскоре в этой же махалле ожидается ремонт улицы Узбекистон овози с обновлением лотков. Есть опасения, что и этот проект будет реализован без обсуждения с жителями махалли и без учёта их пожеланий.

Фото: Управление экологии Ташкента.

Управление экологии Ташкента в ответ на сообщения блогеров завило, что изучило повреждённые деревья совместно с сотрудниками органов внутренних дел.

Изучение подтвердило нарушение закона об охране и использовании растительного мира. В отношении ответственных лиц составлен административный протокол и назначен штраф, говорится в сообщении.

В нём не приводятся данные о количестве повреждённых деревьев, оценочной сумме ущерба и назначенном штрафе.