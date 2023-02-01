Ташкентское городское управление семьи и женщин прокомментировало гибель 12-летней девочки в Янгихаётском районе столицы.

Напомним, в изнасиловании и убийстве школьницы подозревается 29-летний мужчина, который летом делал ремонт в доме погибшей.

Управление сообщило, что его сотрудники и активисты махалли «посетили дом погибшей и выразили глубокие соболезнования».

«Просьба ко всем родителям: пожалуйста, сопровождайте своих детей в школу и забирайте их из школы. Будьте с ними на связи», — призвало Управление семьи и женщин.

Основательница проект против гендерного насилия в Узбекистане Nemolchi.uz Ирина Матвиенко по запросу «Газеты.uz» прокомментировала заявление управления.

«Мне кажется, если бы Управление семьи и женщин думало о женщинах или хотя бы о родителях погибшей, оно бы никогда такое не написало. До какого класса нужно забирать, чтобы не произошла трагедия? Ведь насилуют женщин независимо от возраста», — сказала он.

«Девочке было 12 лет. Многие дети в этом возрасте самостоятельно ходят в школу, на занятия, пользуются общественным транспортом. Нужно понимать, что у многих работающих родителей нет возможности всегда забирать детей из школы. Что сделало государство, чтобы дети были в безопасности?» — подчеркнула Ирина Матвиенко.

«Почему в школьных учебниках по воспитанию детям рассказывают про то, что в туалет нужно заходить с правой ноги, а выходить с левой, но не рассказывают про „правило трусиков“? Почему нет широкого просвещения населения по наказанию за сексуализированное насилие и его предотвращению? Эта тема у нас табуирована», — отметила основательница проекта.

Справочно: «Правило нижнего белья» означает, что ребёнка не должны касаться другие люди в тех местах тела, которые закрыты нижним бельём, и сами дети не должны касаться других в этих местах.



Ирина Матвиенко напомнила, что преступление удалось раскрыть благодаря камерам, установленным частными лицами.

«А если бы вокруг не было таких камер? Где работающая система, созданная государством? Возможно, госструктурам лучше озаботиться такими вопросами и обратить внимание на отсутствие комплексной системы безопасности, а не раздавать бесполезные рекомендации родителям, косвенно обвиняя потерпевших в произошедшем», — сказала она.

Напомним, в ноябре 2019 года женщина в Карши подверглась изнасилованию со стороны пятерых мужчин. Тогда сайт объединённой редакции МВД Postda.uz частично возложил ответственность на жертву.

«Возникает справедливый вопрос: как, интересно, родители молодой девушки позволили ей беспричинно гулять по улице в такое время. Разве это не является пренебрежением воспитанием в семье? Таких вопросов много. Но разве преступления происходят не по причине несерьёзного отношения к этим вопросам?» — говорилось в материале «На посту».