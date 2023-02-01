За 2022 год в Узбекистане к уголовной ответственности были привлечены 3116 должностных лица по 2965 уголовным делам, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Из них 110 являются сотрудниками республиканских, 264 — областных и 2742 — районных (городских) подразделений министерств, ведомств и организаций.

В результате должностных преступлений государственным и общественным интересам причинен ущерб в оценочном размере 1,12 трлн сумов, в ходе предварительного следствия было взыскано 847 млрд сумов.

Чиновники были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в таких преступлениях, как:

хищение чужого имущества путём присвоения и растраты (2103);

злоупотребление служебным положением (265);

мошенничество (243);

взяточничество (169);

должностной подлог (51);

халатность (22);

превышение власти (14);

другие преступления (249 лиц).

В 2021 году в Узбекистане к уголовной ответственности были привлечены 2804 должностных лица по 2345 уголовным делам. Ущерб был оценён в 913,7 млрд сумов, сообщалось, что в ходе предварительного следствия взыскано 714,8 млрд сумов (78,2%).