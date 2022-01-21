В 2021 году в Узбекистане к уголовной ответственности были привлечены 2804 должностных лица по 2345 уголовным делам, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Среди осужденных должностных лиц 16 являются сотрудниками республиканских, 241 сотрудниками областных и 2547 сотрудниками районных (городских) подразделений министерств, ведомств и организаций.
Источник: пресс-служба Генпрокуратуры
В результате должностных преступлений государственным и общественным интересам причинён ущерб в размере 913,7 млрд сумов (84,2 млн долларов), в ходе предварительного следствия взыскано 714,8 млрд сумов (78,2%).
Привлечённые к уголовной ответственности должностные лица совершили следующие преступления:
- хищение чужого имущества путём присвоения и растраты (1741 лицо);
- мошенничество (269);
- злоупотребление должностными полномочиями (168);
- получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве (165);
- превышение власти (42);
- должностной подлог (41) и должностная халатность (25);
- другие преступления (353).
В 2020 году по 1148 уголовным делам к ответственности были привлечены 1723 должностных лица. Причинённый ими ущерб составил 500 млрд сумов.