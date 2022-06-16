Заместитель секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам внешней политики и безопасности Абдулазиз Хафизович Камилов назначен также на должность специального представителя президента Узбекистана по вопросам внешней политики. Указ об этом подписал Шавкат Мирзиёев, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Абдулазиз Камилов в 1994−2003 и 2012−2022 годах работал министром иностранных дел, после чего был назначен заместителем секретаря Совета безопасности. В разные годы был государственным советником президента по внешнеполитическим вопросам, послом Узбекистана в США, Канаде и Бразилии и занимал другие посты.