Постановлением президента Узбекистана от 2 февраля назначены новые заместители министра туризма и спорта — Шахрилло Шарипович Махмудов и Абдулло Убайдуллоевич Аслонов. Об этом сообщается на сайте Министерства туризма и спорта.

Уткир Саидов и Авазжон Каримов освобождены от должностей заместителей министра.

Шахрилло Махмудов родился 13 сентября 1970 года в Бухарской области. В 1992 году окончил Бухарский государственный педагогический институт по специальности физической культуры. С 2013 года работал первым заместителем председателя Федерации тяжелой атлетики Узбекистана.

Абдулло Аслонов родился 8 июля 1984 года в Самаркандской области. В 2014 году окончил Самаркандский государственный институт иностранных языков со степенью магистра. Также был студентом Regent London, Kings Institute, Marlborough College of Business and Technology.

Много лет работал в системе молодёжного общественного движения «Камолот». С 2020 года является членом Комитета по международным делам и межпарламентским связям Законодательной палаты Олий Мажлиса.