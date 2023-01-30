Сборная Узбекистана по велоспорту завоевала пять медалей на международных соревнованиях Grand Prix Aspendos Международного союза велосипедистов в Турции, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Золото в женской части турнира завоевала Янина Кускова, бронзу — Мадина Каххорова.

Среди юниорок все ступени пьедестала почёта заняли узбекские спортсменки. Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали Севинч Юлдашева, Асаль Ризаева и Мохинабону Элмуродова соответственно.