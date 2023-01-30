Возбуждено уголовное дело в отношении двух браконьеров, застреливших 13 джейранов в Барсакельмесском заказнике Каракалпакстана 26 января, сообщила прокуратура Каракалпакстана.

Дело открыто 27 января по пунктам «е» и «ж» части 3 статьи 202 (нарушение порядка пользования животным или растительным миром) и части первой статьи 248 (незаконный оборот огнестрельного оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Узбекистана.

Напомним, двое жителей Кунградского района были задержаны в ходе экологического рейда при перевозке туш убитых животных. У них было изъято ружьё «ИЖ» без соответствующих документов.

Сумма причинённого животному миру ущерба составила 195 млн сумов.