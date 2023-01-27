Браконьеры, застрелившие 13 джейранов в Барсакельмесском государственном природном заказнике, были задержаны 26 января, сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов.

В ходе экологического рейда примерно в 20:30 были задержаны два жителя посёлка «Жаслык» Кунградского района Ж. Е. и М. И., перевозившие убитых животных на мотоцикле.

В качестве вещественных доказательств были изъяты одноствольное ружьё 16-го калибра и 35 патронов (16 неиспользованных и 19 использованных).

Проводится предварительное следствие и производится расчёт размера ущерба животному миру. Готовятся документы для передачи в природоохранную прокуратуру Приаралья.