Парламентская комиссия по проведению независимого расследования событий начала июля в Каракалпакстане попросила суд вынести приговор в отношении 22 обвиняемых «на основе принципа гуманизма».

31 января в здании Бухарского областного суда будет оглашено решение судебной коллегии суда Каракалпакстана в отношении подсудимых, обвиняемых в основном в организации массовых беспорядков.

В сообщении говорится, что комиссия полностью следила за судебным процессом.

«Члены комиссии… попросили председателя суда назначить наказание в отношении подсудимых исходя из принципов гуманизма, с учётом того, что они искренне сожалеют о содеянном, что они сделали правильные выводы, что имеют на попечении несовершеннолетних детей, а также в соответствии с критериями справедливости, с учётом их семейного и социального положения», — говорится в сообщении.

«Люди подвержены ошибкам. Главное — вовремя это осознать и исправить ошибки. Каждый человек, проживающий в этой стране, имеет право верить в гуманность, правосудие и справедливость!» — заявила комиссия.

Члены комиссии выразили уверенность, что в отношении обвиняемых «будет принято справедливое решение, основанное на позитивных изменениях, которые произошли в судебной системе за последние годы».

Ранее комиссия назвала отчёт международной правозащитной организации Human Rights Watch об Узбекистане за 2022 год «противоречащим общепризнанным международным нормам».