Южнокорейская компания Sejin G&E реализует в Узбекистане проект производства электроэнергии за счет преобразования свалочного газа. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 1 ноября.

В качестве сырья будет использоваться свалочный газ, образующийся на полигонах бытовых отходов «Ахангаран» и «Майдонтол» Ташкентской области.

Для этого Sejin G&E создаст в Ташобласти предприятие со 100-процентным иностранным капиталом. Ожидается, что компания привлечет в 2018—2020 годах прямые инвестиции в размере 55 млн долларов.

На двух полигонах бытовых отходов в Ташобласти будут установлены 12 генераторов и вспомогательного оборудования, вырабатывающих электроэнергию из свалочного газа, общей мощностью не менее 16 МВт — 10 установок по 1560 кВт и 2 установки по 500 кВт.

Проект утвержден «в целях улучшения экологической обстановки в Ташкентской области, повышения уровня и качества жизни населения, снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения».