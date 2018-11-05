Южнокорейская компания Sejin G&E реализует в Узбекистане проект производства электроэнергии за счет преобразования свалочного газа. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 1 ноября.
В качестве сырья будет использоваться свалочный газ, образующийся на полигонах бытовых отходов «Ахангаран» и «Майдонтол» Ташкентской области.
Для этого Sejin G&E создаст в Ташобласти предприятие со 100-процентным иностранным капиталом. Ожидается, что компания привлечет в 2018—2020 годах прямые инвестиции в размере 55 млн долларов.
На двух полигонах бытовых отходов в Ташобласти будут установлены 12 генераторов и вспомогательного оборудования, вырабатывающих электроэнергию из свалочного газа, общей мощностью не менее 16 МВт — 10 установок по 1560 кВт и 2 установки по 500 кВт.
Проект утвержден «в целях улучшения экологической обстановки в Ташкентской области, повышения уровня и качества жизни населения, снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения».
Андрей М07
В каждом районе установите такое, не будет ни полигонов ни отходов. Зато можно будет использовать электричество из мусора когда обесточен весь район.
Юлия Федосеева
Отлично! Пора бы и мусор сортировать!