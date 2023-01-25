Вечером 24 января в Фергане беременная женщина во время конфликта с мужем (по никаху) в автомобиле Matiz подожгла себя. Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, мужчина вёз женщину из больницы домой, конфликт начался на почве ревности жены к мужу.

Мужчина остановил машину у стадиона «Нефтчи». Женщина достала пластиковую бутылку с бензином, облила мужа, себя и салон автомобиля. Когда мужчина выскочил из машины, женщина зажигалкой подожгла бензин.

Приехавшие на место происшествия пожарные оперативно потушили пожар, а врачи скорой медицинской помощи спасли родившегося у погибшей женщины мальчика. Однако ребёнок, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.

Прокуратура Ферганы возбудила уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 103 Уголовного кодекса («доведение до самоубийства»), ведётся следствие.



