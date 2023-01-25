Шахматист Узбекистана Нодирбек Абдусатторов по итогам девятого тура шахматного супертурнира Tata Steel Chess 2023 в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) остаётся лидером турнирной таблицы.

После победы над действующим чемпионом мира по классических шахматам, рапиду и блицу 32-летним Магнусом Карлсеном (первый в рейтинге FIDE, 2859) в пятом туре 18-летний узбекистанец (2713) провёл ещё четыре партии.

Он сыграл вничью с 17-летним Рамешбабу Прагнанандха из Индии (2684), победил 18-летнего Арджуна Эригайси (2722), зафиксировал ничейные результаты с 40-летним американским шахматистом Левоном Ароняном (2735) и 18-летним Винсентом Кеймером из Германии (2696).

Партия с Кеймеров 24 января длилась почти 7 часов, где Абдусатторов смог выбрать из нескольких проигрышных позиций и добиться ничьи.





Этот результат позволил узбекистанцу сохранить единоличное лидерство в турнирной таблице с 6,5 баллов. На полбалла от него отстаёт Аниш Гири (2764). Третье место занимает Уэсли Со (2760), набравший 5,5 очков. Магнус Карлсен набрал 5 очков и делит 4−7-е места с Левоном Ароняном, Рамешбабу Прагнанандхой и Фабиано Каруаной.

В среду в рамках 10-го тура Абдусатторов сразится с 30-летним китайским шахматистом Дин Лижэнем (2811), который в рейтинге FIDE занимает второе место.

Вейк-ан-Зее или Tata Steel Chess Tournament — один из старейших и сильнейших шахматных турниров, который проводится ежегодно с 1937 года.

В 2023 году в турнире принимают участие восьмикратный чемпион турнира Магнус Карлсен, второй номер рейтинга и претендент на звание чемпиона мира Дин Лижэнь, а также ещё три гроссмейстера из топ-10: Фабиано Каруана, Аниш Гири и Уэсли Со. Кроме того, в турнире примут участие Рихард Раппорт, Левон Аронян и чемпион турнира 2021 года — Йорден ван Форест.

Турнир проводится по круговой системе и состоит из 13 туров. Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.