Фельдшер скорой помощи в Ташкентском районе Ташкентской области был избит сыном женщины, к которой он приехал на вызов, сообщила пресс-служба областного ГУВД.

23 января примерно в 16:30 врач и фельдшер скорой помощи прибыли на вызов в махаллю «Корабурик» к женщине, которая получила травму в результате падения дома.

В момент, когда женщине оказывалась первая медицинская помощь, в комнату вошёл её сын У. А., 1999 года рождения, и стал ругаться из-за того, что приехал фельдшер-мужчина, а не женщина.

Медработники продолжили оказание помощи и отвезли пострадавшую в больницу.

Сын женщины приехал туда следом и, не слушая разъяснений, продолжил ругаться, а затем избил фельдшера У. У. (1993). Была назначена медицинская экспертиза.

24-летний У. А. был задержан сотрудниками МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.